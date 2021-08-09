الامارات | صور ميسي الأخيرة من برشلونة تجمع 15 مليون إعجاب في 10 ساعات

شكرا لقرائتكم خبر عن صور ميسي الأخيرة من برشلونة تجمع 15 مليون إعجاب في 10 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أخر صور له من داخل النادي الكتالوني في اليوم الذي أعلن فيه رسمياً اللاعب والنادي انتهاء العلاقة بينهما بعد أكثر من 20 عاماً شهدت بزوغ نجم أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ إن لم يكن الأفضل على الإطلاق، كونه اللاعب الوحيد في التاريخ الذي نجح في تحقيق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرات.

وجمعت الصور التي نشرها اللاعب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، أكثر من 15 مليون إعجاب من محبيه في أقل من 10 ساعات مع آلاف التعليقات التي تعاطفت مع اللاعب الأسطورة.

وحرص ميسي على نشر صورة له تجمعه مع كافة البطولات التي حققها مع فريق برشلونة بمفرده، إضافة إلى صورة مع عائلته أمام الكؤوس، وصورة أخرى مع لاعبي فريق برشلونة أمام هذه الكؤوس الذي يحتاج النادي إلى عشرات السنين لجمعها مرة أخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news