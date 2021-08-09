شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محكمات مصريات فى البطولة العربية لكرة القدم النسائية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العربى لكرة القدم عن قائمة المحكمات والمساعدات اللاتى تم اختيارهن للمشاركة فى البطولة العربية للسيدات التى ستقام فى مصر خلال الفترة من 24 أغسطس الجارى إلى 6 سبتمبر القادم، حيث تم اختيار 7 محكمات ساحة و9 مساعدات وهن :

محكمات الساحة : شهندة المغربى (مصر) درصاف القنواطى (تونس) وحنين مراد (الأردن) وخلود الزعابى (الإمارات) ولمياء عثمان (الجزائر) وبشرى الكربوبى (المغرب) ودموع ابرلهيم البقار (لبنان).

المساعدات: منى عطا الله ويارا عاطف (مصر) وهدى عفين (تونس) وصابرين العبادى (الأردن) ويا زرقة عاصف (سوريا) وأمل جمال (الإمارات) وهبة سعدية (فلسطين) وفتيحة الجرمونى (المغرب) وبيرسل ناصر (لبنان).

أجريت قرعة بطولة كأس العرب للسيدات التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 6 من شهر سبتمبر المقبل، وجاءت القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: منتخب مصر - منتخب تونس - منتخب السودان - منتخب لبنان.

المجموعة الثانية: منتخب الأردن - منتخب الجزائر - منتخب فلسطين.