شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الزمالك يستعيد ثلث قوته الهجومية أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد نادي الزمالك خدمات الثنائي، إمام عاشور ويوسف أوباما، خلال مواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وذلك بعد انتهاء إيقافهما.

وبعودة إمام عاشور ويوسف أوباما، يستعيد الفريق الأبيض ثلث قوته الهجومية، خاصة أن كلا اللاعبين ساهم في إحراز الزمالك لـ 23 هدفاً من أصل 51 أحرزها الزمالك في مسابقة الدوري العام.

ويحتل يوسف أوباما المركز الثاني في قائمة هدافي الزمالك هذا الموسم برصيد 12 هدف، خلف المغربي أشرف بن شرقي صاحب الصدارة برصيد 14 هدفاً، كما صنع أوباما 4 أهداف لزملائه بالفريق ليضع بذلك بصمته على 16 هدف أحرزها الفريق الأبيض.

أما إمام عاشور فسجل 4 أهداف مع الزمالك في الدوري، بينما صنع 3 أهداف أخرى ليساهم بذلك في 7 أهداف أحرزها فريقه في الموسم الجاري.

وغاب أوباما وعاشور عن مواجهة الزمالك وغزل المحلة التى أقيمت السبت على استاد الإسكندرية في الجولة الثامنة والعشرين، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3 / 0، بسبب الإيقاف بعد حصول كل منهما على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة مصر المقاصة الأخيرة قبل تعطل الدورى بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى في أولمبياد طوكيو.