شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الكريم: الشناوي تلقى عروضا أوروبية.. وكان حديث الجميع فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمي المنتخب الأولمبي السابق، عن تلقى محمد الشناوي، حارس مرمي فريق الأهلى، عدة عروض خلال الفترة الأخيرة بعد تألقه فى أولمبياد طوكيو.

وقال عبد الكريم فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "محمد الشناوي كان حديث الجميع فى طوكيو بسبب تألقه وحصوله على جائزة أفضل لاعب فى المباراة أمام أستراليا وحظي بإشادة من الجميع بسبب ظهوره بشكل مميز للغاية".

وأضاف: "الشناوي تلقى عدة عروض مؤخرا من شركات تسويق من أجل جلب له عروض أوروبية إلى جانب العرص الخليجي الذى تلقاها وفى الفترة المقبلة سوف يكون هناك أخبار عن عروض من دوريات مختلفة له".