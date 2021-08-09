شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الكريم: الشناوي تلقى عروضا أوروبية.. وكان حديث الجميع فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمي المنتخب الأولمبي السابق، عن تلقى محمد الشناوي، حارس مرمي فريق الأهلى، عدة عروض خلال الفترة الأخيرة بعد تألقه فى أولمبياد طوكيو.
وقال عبد الكريم فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "محمد الشناوي كان حديث الجميع فى طوكيو بسبب تألقه وحصوله على جائزة أفضل لاعب فى المباراة أمام أستراليا وحظي بإشادة من الجميع بسبب ظهوره بشكل مميز للغاية".
وأضاف: "الشناوي تلقى عدة عروض مؤخرا من شركات تسويق من أجل جلب له عروض أوروبية إلى جانب العرص الخليجي الذى تلقاها وفى الفترة المقبلة سوف يكون هناك أخبار عن عروض من دوريات مختلفة له".
وأشاد أسامة عبد الكريم، بالثلاثي الكبار الذى شاركوا مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو وهم محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش، قائلا: "الثلاثي الكبار تعاملوا باحترافية كبيرة للغاية مع المنتخب الأولمبي وكان لهم دور كبير داخل وخارج الملعب وأضافوا الكثير لنا سواء من الناحية الفنية أو النفسية لباقي اللاعبين".
وعن اختيار محمد الشناوي: "هو حارس مصر الأول وكان من الاختيارات عقب بطولة أمم أفريقيا مباشرة، وشوقي غريب هو من تحدث معه بشأن انضمامه للمنتخب الأولمبي".
وأكد أسامة عبد الكريم، أنه كان يتمني تواجد محمد صلاح٬ نجم ليفربول الإنجليزي مع الفراعنة فى أولمبياد طوكيو، قائلا: "المساحات واسعة فى المباريات التى خضناها بالأولمبياد كانت تحتاج إلى محمد صلاح وإمكانياته الفنية والبدنية إلى جانب عامل السرعة التى يتميز بها".
وأضاف: "لاعبو المنتخب الأولمبى والجهاز الفنى كانوا يتمنوا انضمام محمد صلاح لقائمة الفراعنة فى أولمبياد طوكيو والجميع كان فى حزن بسبب عدم موافقة ليفربول بمشاركته معنا".