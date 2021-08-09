شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى بطلا لكأس السوبر المحلى على حساب الإسماعيلى بركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 9 أغسطس 2007 توج النادى الأهلى بطلا لكأس السوبر المحلى للمرة الرابعة في تاريخ القلعة الحمراء بعدما فاز على نظيره الإسماعيلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 1-1.

فلقد أقيمت النسخة السابعة من بطولة كأس السوبر المصري بين الأهلى والإسماعيلى، وهي بطولة تقام سنويًا بين بطل الدوري المصري الممتاز وبطل كأس مصر في آخر موسم للبطولتين، ولكن بعد انسحاب الزمالك وصيف الدوري والكأس عن المشاركة شارك الإسماعيلي ثالث الدوري بدلًا منه، ونجح الأهلي (بطل الدوري) فى الفوز على الإسماعيلي (ثالث الدوري) بنتيجة 1-0، ليحصد الأهلي بذلك لقبه الرابع للسوبر.

سجل للأهلى شادى محمد من ركلة جزاء وتعادل محمد حمص للإسماعيلى ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح التي شهدت إهدار محمد بركات من الاهلى وعبد الله السعيد وأحمد سمير فرج من الاسماعيلى ، فيما شهدت المباراة طرد وائل جمعة من الاهلى وسيد معوض من الاسماعيلى.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و202 و2021.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ23 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.