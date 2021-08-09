شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عبد الكريم: الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي لم يقصر..ولم نخرج بفضيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمي المنتخب الأولمبي السابق، أن مجموعة الفراعنة فى أولمبياد طوكيو 2020 كانت صعبة، وقال عبدالكريم فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "لعبنا المباراة الأولى أمام إسبانيا بأكثر واقعية وطريقة دفاعية بسبب النشوة التى كان فيها الماتدور بسبب وصوله لنهائي اليورو والتعادل كان مرضي لنا".

وأضاف: "كنا الأفضل أمام الأرجنتين وأضاعنا فرص عديدة لتسجيل الأهداف، وفى المباراة الثالثة أمام أستراليا كان هناك حالة من الاستنفار للوصول إلى دور ربع النهائي وهذا ما حدث".

وتابع أسامة عبد الكريم، أن مباراة دور ربع النهائي كانت أمام البرازيل، مشددا على أن اللاعبين كانوا مرهقين بسبب السفر من مدينة إلى أخرى لخوض المباريات، قائلا: "كان هناك مجهود كبير من اللاعبين فى مباراة أستراليا إلى جانب إجهاد السفر من مدينة إلى أخرى كل ذلك عوامل لعدم تقديم مستوى جيد أمام البرازيل وخرجنا من دور ربع النهائي".

وأضاف: "البرازيل بطل ولعبنا أمام فريق كبير واجتهدنا للوصول إلى نتيجة إيجابية ولكن فرق الإمكانيات كان واضح بسبب قوة لاعبة السامبا من الناحية الفنية والبدنية"، مؤكدا عدم وجود أخطاء من الجهاز الفني للفراعنة فى أولمبياد طوكيو 2020 .

وقال عبد الكريم : "لا يوجد تقصير من الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، وهناك من انتقد الخطة الفنية لشوقي غريب ولكن هذه الخطة فزنا بها بكأس الأمم الأفريقية إلى جانب الفوز على البرازيل فى المباراة الودية قبل الأولمبياد"، مضيفا: "لم نفشل فى أولمبياد طوكيو ولم نخرج بفضيحة وخسرنا بهدف فقط وأضاعنا فرصتين فى نهاية المباراة كان من الممكن أن نتعادل ونصل لركلات الترجيح".

وأكد أسامة عبد الكريم، أن الجهاز الفني كان يستهدف الفوز على البرازيل واللعب على الميدالية الفضية أو الذهبية قائلا: "لم نلعب للهزيمة أمام البرازيل بل لعبنا على الفوز وهدف السامبا كان من خطأ فردي وهذا وارد بسبب عدم تركيز أحد اللاعبين وكان من الممكن أن نخطف هدف ونتعادل"، قائلا: "كنا سنفوز حال الوصول إلى ركلات الترجيح أمام البرازيل بسبب تفوق محمد الشناوي وتميزه فى هذه الناحية٬ وفى المجمل لعبنا بواقعية امام السامبا".