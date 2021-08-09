قصة صور.."فريال وهداية وجيانا" بنات بـ 100 راجل

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القاهرة - سامية سيد - نجحت بطلات مصر المشرقات "فريال أشرف وجيانا فاروق" بطلتا الكاراتية ومعهم هداية ملاك بطلة التايكوندو فى أن يكونوا بنات بـ 100 راجل فى ظل تشريفهم لمصر فى الدورة الأولمبية طوكيو 2020 بحصد ذهبية و برونزيتين للبعثة المصرية.

توجت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية الذهبية فى منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى الدور النهائى من البطولة.

وسطرت فريال أشرف تاريخا جديدا لمصر فى لعبة الكاراتيه، حيث إن الميدالية التى توجت بها تٌعد ثانى ميدالية مصرية وعربية وأفريقية فى الدورات الأولمبية للعبة الكاراتيه.

ونجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى التأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات ، وتضمن لمصر ميدالية خامسة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة ، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني، كما تغلبت على لاعبة كازاخستان 5/3 فى قبل النهائي.

أما هداية ملاك، خطفت قلوب المصريين بداية من حمل علم مصر كأول سدة تحمل علم مصر فى مشاركة أولمبية بحفل الافتتاح بصحبة البطل الأولمبى علاء أبو القاسم وسط طموحها فى حصد ميدالية جديدة، والتى نجحت فى حصدها بالفعل بعد التتويج ببرونزية أولمبياد البرازيل 2016.

وتُوجت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية، بعد الفوز على لاعبة أمريكا فى منافسات الترضية، ووقفت هداية على المنصة بجانب لاعبتى الذهب والفضة، بالإضافة إلى صاحبة المركز الثالث والبرونز أيضا.

بينما تعد جيانا فاروق، أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تحقق ميدالية أولمبية في رياضة الكاراتيه، حيث أنها أول نسخة اولمبية تشارك فيها لعبة الكاراتيه، كما أنه من المقرر غياب اللعبة عن أولمبياد باريس 2024، ولوس انجلوس 2028.

جيانا فاروق تبلغ من العمر 26 عاما، وبدأت الرياضة مع لعبة السباحة، لكنها لم تكملها، وانضمت للكاراتيه، ودرست الصيدلة وحصلت على درجة البكالوريوس، وشاركت في الكثير من البطولات، واستطاعت جيانا رغم سنها الصغير أن تحقق الكثير من البطولات والألقاب، وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية، بالإضافة إلى تتويجها بالميدالية البرونزية والمركز الثالث، فى منافسات الدورى العالمى للكاراتيه، بوزن 61 كجم، بعد التغلب على لاعبة الفلبين بنتيجة 4/3 ، و كشفت جيانا فاروق فى أحد اللقاءات من قبل عن حبها لورق العنب، ومشاهدة أفلام الزعيم عادل إمام و أحمد حلمى.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبات فريال وهداية و جيانا فى الصور التالية :