شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ التحضير لمواجهة الإسماعيلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلي تحضيراته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري، بعد غلق صفحة مباراة سيراميكا وبدأ التحضير لمواجهة الدراويش، في ظل صعوبة المباراة ورغبة الفريق الأصفر في الخروج بالثلاث نقاط وهو ما يتعارض مع طموح الأهلي.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراتهم الأخيرة ضد سيراميكا خاصة التباري على إهدار الفرص أمام المرمى، وطالبهم بضرورة التركيز والهدوء واستغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى، لاسيما وأن الفريق يلعب في فترة حرجة من عمر الدوري.

واحتسب الحكم الدولى أمين عمر، فى تقريره، الهدف الثالث لفريق الأهلى فى شباك سيراميكا فى المباراة التى جرت بينهما فى الدورى أمس، بإسم جونيور أجايي لاعب الفريق الأحمر.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن أجايي عندما سدد الكرة فى اتجاه المرمى كان يتعمد التصويب لتسجيل الهدف، واصطدام الكرة بأحد المدافعين ودخولها المرمى لا يمنع احتساب الهدف بإسم أجايي.

كان فريق النادى الأهلي فاز برباعية نظيفة على سيراميكا ورفع رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الدورى المصرى.