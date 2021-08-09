شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستدرج سموحة الليلة على استاد بتروسبورت بحثا عن المربع الذهبى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الاثنين، منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز حيث يواجه انبى نظيره سموحة في تمام السابعة مساءاً على استاد بتروسبورت في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة فيما خسر سموحة من الأهلي برباعية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه 30 هدف فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

ومن جانبه طالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بحصد النقاط الثلاث الليلة لإكتساب دفعة معنوية وإقتحام المربع الذهبى للمسابقة وخوض المباريات المتبقية بالدوري بلغة لقاءات الكئوس التي لاتقبل القسمة على اثنين لتحقيق أهداف النادى البترولى.

في المقابل طالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبيه بضرورة ختام الدوري الممتاز بصورة قوية وإنهاء البطولة المحلية في مركز يليق بنادي سموحة وما قدمه الفريق على مدار الموسم وهو ما يأتي بالتركيز في اللقاءات الست المتبقية وهي بالترتيب أمام إنبي وطلائع الجيش والمصري والجونة وأسوان ومصر المقاصة.

وأكد أحمد سامي للاعبي سموحة أن الجميع مطالب بالتركيز، خاصة أن الفريق سيخوض لقاءاته الست المتبقية في حدود 17 يوماً وهو ما يعرض اللاعبين للإجهاد وبالتالي سيكون أي لاعب مرشح للمشاركة بسبب ظروف الإصابات والإيقاف.