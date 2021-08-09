هذا ما قاله كومان حول مستقبل برشلونة بعد رحيل ميسي

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

يشعر رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، بالحماس بشأن ما يحمله المستقبل للفريق، رغم رحيل نجم الهجوم ليونيل ميسي.



ووصلت مسيرة ميسي، التي استمرت 21 عاما مع برشلونة، للنهاية بعدما فشل العملاق الكتالوني في الالتزام بالعقد الجديد الذي تم الاتفاق عليه مع اللاعب بسبب سقف الرواتب الذي وضعته رابطة الدوري الإسباني.

وأصبح ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ست مرات، لاعبا حرا بداية من 1 تموز/يوليو الماضي، وأكد في مؤتمر صحفي عاطفي أمس الأحد أن هناك احتمالية لانتقاله لباريس سان جيرمان.

وسيدخل برشلونة الموسم الجديد بدون ميسي للمرة الأولى منذ موسم 2003 / 2004، ولكن يظل كومان متفائلا بما يحمله المستقبل لفريقه.

وقال كومان قبل مواجهة يوفنتوس في بطولة كأس جوان جامبر الودية في ملعب يوهان كرويف التي أقيمت أمس الأحد وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة :"رغم رحيل ميسي، نحن متحمسون بشأن هذا الموسم".

وأضاف :"بالتعاقدات الجديدة واللاعبين الشباب، الذين هم مستقبل هذا النادي، لدينا فريقا رائعا. مقتنعون من أننا سنوفر للجماهير الكثير من الأفراح هذا الموسم".

وأكد :"ببعض المساعدة والتضحية سنحقق أقصى ما يمكن. نعلم ما يعنيه أن تكون من برشلونة وما يمثله هذا النادي".

ويترك ميسي فراغا كبيرا في برشلونة، حيث سجل اللاعب الأرجنتيني الدولي 672 هدفا في 778 مباراة لبرشلونة في كل المسابقات، بالإضافة لصنعه 265 هدفا.

هذا يجعله مشاركا في 937 هدفا خلال فترة تواجده في برشلونة، والتي بدأت في 2004 عندما كان يبلغ 17 عاما.

ومن بين مجموعة من الإنجازات والألقاب الشخصية، يعد ميسي هو أفضل هداف في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 474 هدفا كما أنه ثاني أعلى لاعب يسجل أهدافا في الدوريات الخمس الكبرى خلف كريستيانو رونالدو الذي سجل 476 هدفا.

وأشاد سيرخيو بوسكيتس، الذي سيحصل على شارة القيادة بشكل دائم عقب رحيل ميسي، بزميله الذي قضى معه 13 عاما.

وقال في الملعب قبل مواجهة يوفنتوس :"بالنسبة لي، إنه شرف كبير لي أن أكون قائدا لبرشلونة، أفضل نادي في العالم".

وأضاف :" كان لدي أمثلة رائعة مثل كارلس بيول، تشافي، أندريس إنييستا، وليو. سأحول أن أكون على قدر المسؤولية".

وأضاف :"أريد أن أوجه رسالة لليو بشكل خاص. شكرا لأنك قدت برشلونة إلى القمة، صنعت التاريخ، ووصلت لتكون أفضل لاعب في العالم، وحطمت كل الأرقام الفردية والجماعية".

وأضاف :"سنفتقدك كثيرا. شكر أبدي، لك ليو. الآن يبدأ موسم جديد، ملئ بالمشاعر، وسنقاتل على كل أهدافنا سويا معكم (الجماهير). نحن بحاجة إليكم أكثر من أي وقت مضى".