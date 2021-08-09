شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض ترضية محمد الشناوي رغم إغراءات الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مسئولو النادي الأهلي ترضية محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر وتعديل عقده ماليا، لاسيما بعد رفض عددا من العروض الخليجية المغرية للتعاقد مع الحارس الدولي خلال الفترة الأخيرة، مكتفين بقيمة العقد الذي يحصل عليه اللاعب، خاصة أنه تم تعديل عقد الشناوي منذ فترة ليست بعيدة.

وتلقى محمد الشناوي عرضين من قطبي الكرة السعودية، الهلال والنصر، إلا أن إدارة الأهلي رفضت العرضين السعوديين، وتمسكت ببقاء الحارس العملاق باعتباره من أهم العناصر في صفوف الفريق الأحمر وترفض التفريط فيه مهما كانت المغريات المالية، خاصة أن الأهلي مقبل على خوض السوبر الأفريقي والمشاركة في كأس العالم للأندية ومن ثم النسخة المقبل من دوري أبطال أفريقيا.

وتتحفظ إدارة الأهلي على فكرة ترضية الشناوي، لاسيما أنه يتواجد ضمن لاعبي الفئة الأولى بالفريق الأحمر وتم تعديل عقده قبل تمديد عقده مع الأهلي في الفترة الماضية، ولا يوجد ما يدعو لتعديل عقد اللاعب في الوقت الحالي، رغم رفض العروض الخليجية للتعاقد معه.