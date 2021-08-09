شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. لدغة أوباما بمرمى بترو أتلتيكو تمنح الزمالك الأمل للتتويج بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح يوسف أوباما، لاعب الزمالك، فريقه قبلة الحياة، بعدما كان قريبا من توديع بطولة الكونفدرالية الأفريقية على أرضية استاد برج العرب، عندما استضاف فريق بترو أتليتكو الأنجولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للمجموعة الرابعة.

دخل الزمالك المباراة بدون أي فوز وبنقطة واحدة، بعدما هُزم من جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتعادل مع نصر حسين داى ببرج العرب بهدف لمثله، ليصبح موقف الفريق صعبا في جدول ترتيب المجموعة.

تقدم فريق بترو أتليتكو بهدف مفاجئ في مرمى جنش، ليزداد موقف الزمالك صعوبة، خاصة أن المباراة على أرضه وفي حالة الخسارة ستنعدم فرص الزمالك في التأهل، ولكن في الدقيقة 94 من عمر المباراة أحرز هدف التعادل لفريقه والأول له فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليستمر الزمالك في البطولة بفضل هدف الإنقاذ من أوباما.

من ناحية أخرى أدى فريق الزمالك مرانا قويا أمس استعدادا لمباراة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام على استاد القاهرة.

وخصص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك فقرة خاصة على هامش المران، في كيفية التعامل مع العرضيات، وإنهاء الهجمة بالشكل الأمثل، وشارك في هذه الفقرة بعض لاعبي الفريق، وأشرف عليها باتشيكو بنفسه ومعه مدحت عبد الهادي مدرب الفريق .

وحرص باتشيكو ومعاونوه على توجيه بعض التعليمات للاعبين، وتصحيح بعض الأمور الفنية المعينة، فيما واصل حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له، من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للفترة المقبلة، استعدادا لمباراة الرجاء المقرر لها الأحد المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا.