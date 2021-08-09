شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم معسكر برج العرب بمواجهة الاتحاد السكندرى غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، معسكر إعداده المغلق الذى أقيم منذ 21 يوليه الماضى فى برج العرب بالإسكندرية، وذلك عقب مواجهة الاتحاد السكندرى التى ستقام غدا الثلاثاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى، لاسيما أن الفريق بعدها سيتوجه إلى الإسماعيلية من أجل مواجهة الدراويش لتصبح مواجهة زعيم الثغر هي الأخيرة في معسكر الزمالك ببرج العرب.

وحقق كارتيرون العديد من المكاسب من معسكر برج العرب، بعدما نجح فى تجهيز جميع اللاعبين استعدادًا لضغط المباريات فى الفترة الحالية لختام مسابقة الدورى.

واستقر باتريس على استمرار أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق فى قائمة الفريق خلال المباريات المقبلة الخاصة بحسم لقب الدورى، بعدما ظهر بصورة جيدة فى معسكر الفريق ببرج العرب مما أدى إلى إشراكه فى الشوط الثانى أمام غزل المحلة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 بالدورى، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، وشهدت مشاركة أيمن حفنى لأول مرة مع قلعة ميت عقبة هذا الموسم.

وتأتى المشاركة الأولى لأيمن حفنى بقميص الزمالك بعد غياب دام لمدة عامين و10 أيام، أى بمعدل 741 يومًا، وذلك بعد آخر مشاركة لحفنى مع الزمالك رسميا حيث تعود إلى تواجده مع الفريق فى مباراة القمة أمام الأهلى، فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، موسم 2019، والتى أقيمت تحديدًا يوم 28 يوليو 2019، وشارك خلالها لمدة 19 دقيقة وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدف دون رد.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكلا منهما هزيمتين فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا.