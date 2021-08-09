شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يبدأ معسكره بالإسكندرية 28 أغسطس استعدادا لمباراتىّ أنجولا والجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، إقامة معسكر الفراعنة المقبل فى الإسكندرية بداية من يوم 28 أغسطس الجارى، وتحديدا عقب انتهاء مباريات الدورى المصرى.

واستقر حسام البدرى، على ضم 28 لاعبا لمعسكر المنتخب الذى ينطلق يوم 28 أغسطس الجارى حتى 7 سبتمبر المقبل، ويتخلله مباراتان أمام أنجولا والجابون فى التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ويأتى قرار البدرى باختيار 28 لاعبا للمباراتين تحسبا لوقوع أى إصابات بين اللاعبين قبل خوض المباراتين، فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على اللاعبين بسبب ضغط المباريات الدورى المتبقية.

واستقر حسام البدرى على ضم عدد من لاعبى المنتخب الأولمبى لقائمة الفراعنة لمباراتى أنجولا والجابون، واتفق الجهاز الفنى للمنتخب على الاستعانة بـ5 لاعبين هم أكرم توفيق وأحمد فتوح وأحمد ياسر ريان بجانب الثنائى رمضان صبحى وطاهر محمد طاهر، لتدعيم صفوف الفراعنة، حيث يعانى المنتخب من نقص المراكز ويعول البدرى وجهازه على هؤلاء اللاعبين لسد الثغرات.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتى تنطلق فى سبتمبر المقبل، ويقع المنتخب فى المجموعة السادسة مع منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.

ويشارك 40 منتخبا في التصفيات مقسمين على 10 مجموعات، يتأهل منهم 5 منتخبات فقط للمشاركة في المحفل العالمي، حيث يتأهل متصدرو المجموعات إلى المرحلة النهائية والتى تقام بنظام المواجهات المباشرة ذهابا وإيابا.