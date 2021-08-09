شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرفض ضم حارس مرمى للأهلي خلال الصيف الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، رفضه فكرة ضم حارس مرمى للفريق خلال الصيف الجاري رغم مُطالبة البعض في النادي بضرورة ضم حارس مرى للأهلي خلال الميركاتو الحالي.

ويرى موسيماني، أن الأهلي يضم ثلاثة حراس مرمى على مستوى عال من الكفاءة والقدرات الحالية، وهم محمد الشناي وعلى لطفي ومصطفى شوبير ومعهم الحارس الرابع الصاعد حمزة علاء.

ويؤكد المدير الفني للأهلي أن الأولوية في صفقات الأهلي لابد أن تكون لمراكز أخرى وليس حراسة المرمى التى يراها موسيماني بخير وعلى اكمل وجه.

وضم الأهلي مؤخراً ميكيسوني لاعب سيمبا التنزتني وبيرسي تاو لاعب بيرايتون الإنجليزي وكريم فؤاد ظهير أيمن فريق النجوم وسيتم الإعلان عن هذه الصفقات الثلاثة قريباً.

على صعيد متصل ، يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على فكرة ضم لاعب وسط أجنبي خلال الانتقالات الصيفية القادمة، لتعويض الرحيل المحتمل للمالي اليو ديانج، بعد تلقيه أكثر من عرض للرحيل فى الصيف، في ظل وجود ترحيب من الإدارة الحمراء والجهاز الفني برحيل اللاعب حال وصول عرض مالي مغرى لشراء خدمات الدبابة المالية.

يأتي تحفظ مسئولو الأهلي على ضم "دفندر" بدلا من ديانج حال رحيله فى الصيف، في ظل رغبة الجهاز الفني فىالتعاقد مع لاعبين أجانب يلعبون فى الخط الأمامي وليس الوسط بدلا من ديانج، بعدما اقترب مسئولو النادي الأهلي من التعاقد مع الثنائي الأجنبي لويس ميكيسوني جناح سيمبا التنزاني وبيرسي تاو جناح برايتون الإنجليزي.

كما يرفض الأهلي ضم لاعبين في خط الوسط بسبب وجود تخمة فى هذا المركز الذي يضم لاعبين على أعلى مستوى ومن لأضل لاعبي الوسط ليس في مصر فقط ولكن فى أفريقيا أيضا، في ظل وجود عمرو السولية وحمدي فتحي وأكرم توفيق وكريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود متولي وأحمد رمضان بيكهام، وجميعهم قادرون على تعويض غياب ديانج حال رحيله عن الأهلي في الصيف المقبل