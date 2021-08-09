شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العدوي حكما لمباراة إنبي وسموحة بالدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم أحمد العدوي لإدارة مباراة اليوم بين إنبي وسموحة، والمقرر إقامتها في السابعة مساء ضمن منافسات الأسبوع الـ29 بالدورى.

وقرر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، ضم 20 لاعبا لمباراة إنبي، اليوم الإثنين، وضمت القائمة كلا من: حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح، خط الدفاع: رجب نبيل ومحمد عبد المنعم ومحمود عزت ومحمود البدرى وأطهر الطاهر وشريف رضا، خط الوسط: محمد ليله وأحمد حمص ومحمد كناريا ومحمود حليمو و محمد رزق و مصطفى فتحى وإسلام جمال و على ذكى ورفيق كابو، خط الهجوم: ديريك نسينامبى وعرفة السيد وأحمد عبد القادر.

واختتم سموحة تدريباته اليومية على ملعب النادى بالإسكندرية تحت القيادة الفنية لأحمد سامي، صباح أمس لتطبيق خطة مواجهة فريق إنبى القوى، وشرح مدرب سموحة نقاط القوة والضعف فى فريق إنبي قبل اللقاء المرتقب.

ويحاول أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، إعادة الفريق إلى المربع الذهبى مرة أخرى، خاصة بعد استعادة روح الجماعية مرة أخرى فى الفترة الماضية.

وحذر أحمد سامي لاعبيه من قوة المنافس وطالبهم بالقوة فى مواجهة اليوم، خصوصا أن المنافس يرغب في المنافسة أيضا على المربع الذهبي، كما طالب لاعبيه بالتركيز وعدم التفكير في أى شىء خارج اللقاءات الست المتبقية وهي بالترتيب أمام إنبي وطلائع الجيش والمصري والجونة وأسوان ومصر المقاصة.

وأعلن أحمد سامى سلبية المسحة الطبية التى أجريت للاعبي سموحة قبل مواجهة انبى، بدأ فريق سموحة التحرك لحسم صفقاته الصيفية الجديدة بعد التعاقد مع 3 لاعبين لتدعيم الخط الهجومي، وهم: الغيني سيلا وعمار شريف مهاجم بلدية المحلة بجانب مهاجم فريق أبوقير للأسمدة.

ويبحث أحمد سامي، المدير الفني، عن تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين الأفارقة خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.