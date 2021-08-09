شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يلجأ للتدوير فى الزمالك للتغلب على ضغط المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اللجوء لسياسة تدوير اللاعبين في جميع المراكز، من أجل التغلب على ضغط مباريات الدورى في الفترة الحالية، والتي ستشهد صراع قوى بين قطبى الكرة المصرية على حسم لقب المسابقة، خاصة بعدما تساوى الفريقان في النقاط، وتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 64 نقطة وبفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن الزمالك، الذى أصبح في المركز الثانى حاليًا رغم التساوى مع المارد الأحمر في النقاط.

ونجح كارتيرون في استغلال معسكر الإعداد المغلق المقام في برج العرب بالإسكندرية منذ ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، في تجهيز كافة اللاعبين وجعلهم على أتم الاستعداد للمشاركة في أي وقت، نظرًا للضغط الذى سيشهده الفريق لحين انتهاء الدورى.

وحقق الديك الفرنسي استفادة كبيرة من المعسكر بعدما جهز في كل مركز أكثر من لاعب يستطيع اللجوء إليه في أي وقت حتى لا يتأثر بغياب لاعب أو يزيد الحمل على لاعب فيتسبب في هبوط مستواه الأمر الذى قد يؤدى لفقدان نقاط خلال المشوار.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكلا منهما هزيمتين فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا.