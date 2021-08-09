شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يدرس رباعية الأهلي فى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال على دراسة مباريات الأهلى الأخيرة بالدوري، لاسيما موقعة سيراميكا التى فاز بها المارد الأحمر برباعية دون رد مساء السبت الماضى وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف للمارد الأحمر قبل ملاقاته فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتلقى النادى الإسماعيلى اخطاراً من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يفيد بإيقاف حسين السيد مارسيلو لاعب الفريق مباراة واحدة أمام الأهلى بعد طرده في لقاء بيراميدز الأخير بالجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2/2.

وسجل جهاد جريشة حكم المباراة في تقريره سبب الطرد بأن حسين السيد منع فرصة محققة لفريق بيراميدز وهو ما يستوجب إيقافه مباراة واحدة بحسب لائحة المسابقات بالجبلاية ليعود مارسيلو لصفوف الدراويش بداية من مواجهة الزمالك المقبلة بالدوري.

ومن المقرر أن يواصل الإسماعيلى تدريباته التحضيرا للقاء الأهلي الأربعاء المقبل في قمة الأسبوع الـ29 بمسابقة الدوري المصرى،حيث حصل اللاعبين على راحة من التدريبات الجمعة عقب مواجهة العدالة السعودي ودياً مساء الخميس الماضى والتى فاز بها الدراويش بثلاثية دون رد، ويفضل جهاز الدراويش انتهاج سياسة الوديات بشكل مستمر لتجهيز جميع اللاعبين ،تحسبا للاستعانة بخدمات أى منهم.

وتعادل الإسماعيلى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق لحساب مؤجلات الجولة الــ25 بمسابقة الدورى المحلى.