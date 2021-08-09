شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يستقر على مد المعسكر المغلق للمصري حتى مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، استمرار الفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب، وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز، والمقرر إقامتها على استاد الإسكندرية في التاسعة مساء الخميس المقبل.

بهذا القرار يعتمد علي ماهر، على نفس قائمة الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب، التي خاضت مواجهة المقاولون العرب، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وشهدت قائمة المصرى لمعسكره ببرج العرب تواجد حسين رجب، نجم خط وسط الفريق، للمرة الأولى منذ عدة أشهر، وكان اللاعب قد خضع لعملية جراحية بالمنظار لتهذيب مفصل الحوض من الخشونة التى تسببت فى معاناة اللاعب لفترة طويلة.