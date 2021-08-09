شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم صاحب الرأس الذهبية فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مهارة إحراز الأهداف إلى جانب الالتزام بالواجبات الدفاعية، تعد من أفضل المميزات التي يمكن أن يمتلكها مدافع، عندما تجيد رأسه منع الفرص الخطيرة عن مرماه وتسجيل الأهداف في شباك المنافسين أيضاً ليحقق معادلة "الرأس الذهبية"، وأثبت ياسر إبراهيم، مدافع النادى الأهلي، أنه لاعب محترف من طراز رفيع، سواء كان داخل الملعب أو خارجه على دكة البدلاء، فى ظل التزامه بالقرارات الفنية دون اعتراض أو إثارة أزمات، وتفوقه الواضح غم عدم انتظام مشاركته مع الفريق، وأهدافه التى وإن كانت قليلة إلا أنها كانت مؤثرة جداً مع الفريق الأحمر.

منذ انضمام بدر بانون للنادى الأهلي، يميل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب الفريق الأحمر إلى الاعتماد على المغربى فى خط الظهر مع أيمن أشرف، وهو ما أحال أوراق ياسر إبراهيم إلى دكة بدلاء الأهلى بعدما كان أساسياً فى تشكيل الفريق.

ورغم عدم انتظام مشاركته فى المباريات، إلا أنه مع كل مباراة يشارك فيها يثبت ياسر إبراهيم أنه جدير بالثقة وارتداء القميص الأحمر، خاصة بعد تألقه فى مباراة سيراميكا، لتختاره الجماهير الحمراء رجل المباراة، عقب هدفه في الدقائق الأولى والذي فتح اللقاء أمام الأهلي ليفوز بنتيجة 4/0 ويحافظ على الصدارة.

ياسر إبراهيم شارك مع الأهلى فى 25 مباراة بالموسم الجارى وسجل 3 أهداف في الموسم الجاري من بينهم هدفين هما الأهم للأحمر فى مسيرته بدورى أبطال أفريقيا، بعدما منع الأهلى من هزيمة محققة أمام المريخ السودانى فى دور المجموعات، وسجل هدف التعادل للأهلى فى الدقائق الأخيرة، إلى جانب هدفه فى شباك صن داونز بربع النهائي، والذى ضمن تأهل الأهلى بعدما تعادل الفريقان فى مباراة العودة بهدف لمثله.

وبشكل عام، شارك ياسر إبراهيم مع الأهلى فى 71 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف، من بينها 4 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا، بواقع هدف فى الوداد المغربى بالنسخة الماضية، وهدفين فى صن داونز والمريخ السوداني، كما صنع هدفاً أخر لزملائه.

تعتبر المباراة الأهم لياسر إبراهيم مع الأهلي، هى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية، عندما خاض إبراهيم واحدة من أقوى مبارياته أمام الزمالك فى نهائى القرن ليفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف ويحرز اللقب التاسع فى تاريخه من البطولة.