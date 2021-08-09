شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الخولي: المصري سيشارك بالكونفدرالية الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الخولى، نائب رئيس النادى المصرى البورسعيدى، أن الفريق سوف يشارك فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل، عقب خطابات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم التى تفيد باختيار فريق المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز قبل يوم 10 من الشهر الجارى.

وأوضح الخولى، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه توجد مفاوضات من قِبَل مسئولى النادى مع بعض اللاعبين لضمهم للمصرى البورسعيدى الموسم المقبل.

وفى سياق آخر استعاد المصرى البورسعيدى ذاكرة الانتصارات محققا فوزا ثمينا على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ29 للدورى.

تقدم محمد جريندو للمصرى في الدقيقة 22، وتعادل محمد حمدى للمقاولون في الدقيقة 36، وفى الشوط الثانى نجح أحمد رفعت في إحراز الهدف الثانى لأبناء المدينة الباسلة، واختتم عمر كمال عبد الواحد مهرجان الأهداف في الدقيقة 83 ليرتفع رصيد المصرى إلى 46 نقطة في المركز الثالث بالمسابقة، بينما تجمد رصيد أبناء الذئاب عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.