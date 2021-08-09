بعد مهاجمتها.. فريال أشرف توجه رسالة «شديدة اللهجة»: «الأمور تدار لمصالح شخصيه ومنافع مادية»

الشارقة - اميمة ياسر -

بعد الرسالة "المؤثرة" التي وجهتها فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه والمتوجة بذهبية دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت فى طوكيو، لكل من دعمها خلال الفترة الماضية، نشرت منذ قليل رسالة "جديدة" تحت عنوان "السادة أسرة الكاراتيه المصرى".

وجاءت الرسالة التي وجهتها فريال على صفحتها الشخصية "فيس بوك" كالتالي:

‎"يتردد على صفحات التواصل الاجتماعى اكاذيب ليس لها أساس من الصحة وما اريد ايضاحه لجميع أهلى منتسبى الكاراتيه المصرى اننى ادين بالفضل لله وكل من له الفضل على فى الكاراتيه ولم ولن انكر مجهود اى مدرب كان من اسباب الله ان اكون فى مكانة ترفع اسم بلدى مصر".

‎وتابعت رسالتها: "كنت لا أريد أن اتطرق إلى هذا الموضوع ولكن نظرا لتعليقات الذين لا يعرفون الحقيقه والذين يعرفونها ويتم الإساءة إلى شخصى ودون دخول فى تفاصيل أنه قبل انطلاق اوليمباد طوكيو ٢٠٢٠ بشهر اصبحت الأمور تدار لمصالح شخصيه ومنافع مادية فى حال تم حصولى على ميدالية دون النظر لمصلحة بلدى أو مصلحتى كلاعبة لمنتخب مصر وكنت فى مرحلة أصعب ما يمكن من عدم الاستقرار النفسى والفنى وترى أقرب الناس يتخلون عنك ".

وأستكملت رسالتها: "سؤالى الى كل فرد يهاجمنى ماذا تفعل لو كنت مكانى .. هل تتوقع منى أن اشكرك انك تخليت عنى وأغلقت كل وسائل الاتصالات بينى وبينك وتعرف انك اقرب الناس لى بالإضافة إلى أن هذا التوقيت ليس لمصلحة فريال أشرف فقط بل هى مصلحة بلدى مصر ؟!!! ؟".

‎وأختتمت رسالتها: "وكان قرارى فى هذا الوقت التفكير فى مصلحة بلدى ورفع اسم مصر واللجوء الى الاشخاص الذين لديهم حس وطنى دون انتظار المقابل، ولكن لم ولن أنسى كل من له الفضل على فى الكاراتيه وأدين بالفضل للجميع .. شكرا.. تحيا مصر".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم التحية منذ قليل للاعبة فريال أشرف، قائلا: "تحياتى للأسرة الكريمة والدة فريال، ومتابع الحديث، وفعلا قصة مصرية جميلة ونجاح مصرى جميل.. وأدخلتم علينا السعادة والفرحة، وبشكر جهدكم، وطبعا لبنتى فريال بقولها ألف مبروك ياجميلة"، فعلا حاجة تفرح وتشرف، مش على مستوى مصر ده على مستوى منطقنا العربية كان استقبال كبير ليكى".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: " كان حديث الناس كلها عليكى، وألف مبروك، واسمحيلى أن إحنا لما إن شاء الله هنحججكم كلكم، وبشكركم، وهنحط أسماء اللاعبين على المحاور اللى هنفتتحها، لأنها شرف لينا، وأتمنى إنك لما ترجعى بالسلامة يبقى هناك اهتمام كبير جدا، وشرفتينا ورفعتى راسنا كلنا تحيا مصر بيكم".



وأعلن الرئيس إطلاق أسماء أبطال مصر الحائزين على ميداليات أولمبية على بعض الطرق والكباري.



وقال الرئيس في مداخلته مع فريال اشرف وأسرتها:

قدمتي صورة رائعة لكل بنت وكل شابة مصرية من سنك.

بنات مصر أثبتن أنهن قادرات على رفع اسم مصر عاليًّا.

رفعتي اسم مصر وألف مبروك.. تحيا مصر لنا كلنا

شرفتينا ورفعتى راسنا كلنا.. وتحيا مصر بيكم