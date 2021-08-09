الرئيس السيسي يوجه رسالة لفريال أشرف: «شرفتينا ورفعتى راسنا كلنا.. تحيا مصر بيكم»

الشارقة - اميمة ياسر - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى التحية للاعبة فريال أشرف، قائلا: "تحياتى للأسرة الكريمة والدة فريال، ومتابع الحديث، وفعلا قصة مصرية جميلة ونجاح مصرى جميل.. وأدخلتم علينا السعادة والفرحة، وبشكر جهدكم، وطبعا لبنتى فريال بقولها ألف مبروك ياجميلة"، فعلا حاجة تفرح وتشرف، مش على مستوى مصر ده على مستوى منطقنا العربية كان استقبال كبير ليكى".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "كان حديث الناس كلها عليكى، وألف مبروك، واسمحيلى أن إحنا لما إن شاء الله هنحججكم كلكم، وبشكركم، وهنحط أسماء اللاعبين على المحاور اللى هنفتتحها، لأنها شرف لينا، وأتمنى إنك لما ترجعى بالسلامة يبقى هناك اهتمام كبير جدا، وشرفتينا ورفعتى راسنا كلنا تحيا مصر بيكم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا للاهتمام بالرياضة والرياضيين عن طريق إنشاء بنية تحتية قادرة على إعداد أبطال قادرين على رفع اسم مصر في المحافل الدولية، مؤكدًا أنه سيتم افتتاح المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية وتضم جميع الألعاب، بالإضافة إلى مدينة رياضية أخرى في مدينة برج العرب.



وأعلن الرئيس إطلاق أسماء أبطال مصر الحائزين على ميداليات أولمبية على بعض الطرق والكباري.

وقال الرئيس في مداخلته مع فريال اشرف وأسرتها:

قدمتي صورة رائعة لكل بنت وكل شابة مصرية من سنك.

بنات مصر أثبتن أنهن قادرات على رفع اسم مصر عاليًّا.

رفعتي اسم مصر وألف مبروك.. تحيا مصر لنا كلنا

شرفتينا ورفعتى راسنا كلنا.. وتحيا مصر بيكم