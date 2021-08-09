رسالة «مؤثرة» من بطلة الكاراتيه فريال أشرف

الشارقة - اميمة ياسر - وجهت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه والمتوجة بذهبية دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت فى طوكيو، الميدالية الذهبية برسالة "مؤثرة" لكل من دعمها خلال الفترة الماضية

وجاءت الرسالة التي وجهتها فريال على صفحتها الشخصية "فيس بوك" كالتالي:

"الحمد لله دائماً وأبداً.. أحب أهدى الفوز بالميدالية الذهبية لبلدى مصر ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى ووزير الرياضة أشرف صبحى واللجنة المصرية الاوليمبية وكل أسرة الكاراتيه والاتحاد المصرى ورئيس الاتحاد كابتن محمد الدهراوى وجهاز الرياضة العسكرى بأكمله".

وتابعت: "أحب أشكر كل واحد وقف معايا من أول بدأت كاراتيه ووقفت قدامه على البساط لحد اللحظة ديه.. وأحب أن أخص بالشكر الكابتن خالد فضل لأنه كان دايماً جانبى وبالأخص فى أصعب فترة بمر بيها فى عز كل المشاكل اللى كنت بمر بيها فى أخر فترة وبالرغم عمله كمدير مالى مصر للطيران باليونان وعدم تواجده داخل مصر ولم يبخل على بأى مجهود وساعدنى بكل ما هو متاح فى إيده وسافرت وعسكرت معاه قبل البطولة ومسبنيش ولا لحظة لحد أخر ماتش ليا وكان فضله عليا كبير بعد ربنا".



وأستكملت: "وأيضا أخص بالشكر للكابتن محمد على مخطط الأحمال ومدرب البدنى وتأهيل الإصابات روحتله وأنا عندى إصابة ومكنتش بعرف أقف على رجلى بسببها وتعب معايا وقدر فى وقت قليل جداً اقف على رجلى واطلع احسن ما عندى وتعبته معايا وكان بيمرنى حتى وأنا فى اليابان شكراً ليك".

وأختتمت رسالتها قائلة: "وأخيراً أحب أشكر دكتور مراد عاصم مدير فنى المنتخب على دعمهم المستمر، ومدرب المنتخب كابتن هانى قشطة اللى عمل اقصى ما عنده فى الفترة اللى فاتت علشان أوصل للميدالية، وكابتن تاتو رغم أنه مش مدرب الفريق لكن كان دايماً بيساعد وكنا فرقه وحدة، والكابتن أحمد بياضة مدرب البدنى فعلا تعب معايا جدا الفترة اللى فاتت ودكتور محمد عبد اللطيف دكتور النفسى دكتور مصطفى المسؤل عن التغذية ودكتور أحمد الصاوى اللى دايماً موجود معانا ووقف فى ضهرنا .. يا رب مكنش نسيت حد بس كل واحد من دول له حق وفضل عليا بشكركم جداً لولاكم مكنتش الميدالية هتيجى.. شكراً لكل أسرة الكاراتيه على الدعم والتشجيع.. تحيا مصر دائما وابدا".

قفزت مصر للمركز 53 في اجمالي الميداليات، بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو الي 8 أغسطس 2021.



استطاعت مصر اليوم حصد ميدالية ذهبية عن طريق نجمة منتخب مصر للكاراتيه فريال أشرف، والميدالية الفضية أحرزها اللاعب احمد الجندي بعد منافسة استمرت للثواني الأخيرة من عمر المنافسات.



ليرتفع رصيد مصر من الميداليات الي 6 ميداليات (ذهبية، وفضية، و4 ميداليات برونزية)، لتأتي مصر في المركز 53 في ترتيب الدول الحاصلة على الميداليات بدورة الألعاب الأولمبية.



وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.