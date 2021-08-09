شكرا لقرائتكم خبر عن عودة إمام عاشور ويوسف أوباما لتدعيم الزمالك أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خدمات كل من يوسف أوباما وإمام عاشور خلال مواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وذلك بعد انتهاء إيقافهما.

وغاب أوباما وعاشور عن مواجهة الزمالك وغزل المحلة التى أقيمت السبت على استاد الإسكندرية في الجولة الثامنة والعشرين، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3 / 0، بسبب الإيقاف بعد حصول كل منهما على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة مصر المقاصة الأخيرة قبل تعطل الدورى بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى في أولمبياد طوكيو.

فى سياق آخر، تمسك الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، بخوض مباراة ودية عقب مواجهة غزل المحلة، ورغم ضيق الوقت بين مواجهتى غزل المحلة والاتحاد السكندرى إلا أن كارتيرون أصر على خوض المباراة الودية المقرر لها مساء الأحد أمام فريق المجد السكندرى.

وجاء إصرار وتمسك الخواجة الفرنسى بخوض تلك المباراة الودية، من أجل تعويض اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مواجهة غزل المحلة، حيث ستكون تلك الودية بمثابة تجهيز لباقى اللاعبين حتى يصبحوا جميعًا على مستوى متقارب، خاصة أن الزمالك يخوض معسكر إعداد فى برج العرب بالإسكندرية منذ ثانى أيام عيد الأضحى، ولم يخض الفريق فى تلك الفترة أى مباراة رسمية.