شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد جهود شريف دابو أمام المقاصة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، بقيادة هيثم شعبان، جهود شريف دابو في مباراة مصر المقاصة المقرر لها غد الثلاثاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتعرض شريف دابو لإصابة في الكاحل الأيسر، بعد 15 دقيقة من المباراة الودية التى خاضها الفريق أمام طلائع الجيش، والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

تحدث هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، عن الصعوبات والظروف القاسية التي عاشها فريقه قبل مواجهة الأهلى قائلا: "نعانى غيابات مؤثرة كفيلة لأن تعرقلنا أمام فريق في متوسط جدول الدوري.. فما بالك بفريق بحجم الأهلى ينافس دوما على اللقب".

وتابع هيثم شعبان في تصريحات عقب المباراة التي انتهت بهزيمة فريق برباعية من الأهلى، "أود توجيه الشكر للحارس الصاعد هيثم معوض الذى تحمل المباراة وهو من الحراس الواعدين في الكرة المصرية ويتم متابعته وتجهيزه بواسطة مدرب الحراس مصطفى عفيفي بشكل مميز للغاية منذ بداية الموسم".

وأردف المدير الفني لفريق سيراميكا، "نعانى من غيابات مثل محمود شكرى الحارس الثاني للفريق وشريف دابو وصالح جمعة وشادي حسين وهم لاعبون مؤثرين للغاية في تشكيل سيراميكا، غير أن أحداث المباراة كانت قاسية سواء بالهدف الأول الذى جاء من كرة ثابتة أو بطرد الحارس عامر عامر".

فاز فريق الأهلي على سيراميكا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي والسلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد شريف وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة.