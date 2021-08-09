شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: حكام مباريات الأهلي والزمالك تم تحديدهم لنهاية الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك مجهودات كبيرة تبذل لتطوير التحكيم المصري والارتقاء بالمنظومة قائلا: "كلنا عايزين ننهى المسابقة بدون أزمات، البعض يحاول إشعال الأزمات، الوقت صعب وحساس للغاية، ونحتاج لمن يتكاتف معنا".

وأضاف وجيه أحمد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "حكام الفار يشاهدون مجموعة من اللقطات ويساعدون الحكم في اتخاذ القرار الصائب، ويجب أن يركز المخرج على الكادر الذي يظهر حقيقة اللعبة ووضوحها".

وتابع: "حكام مباريات الأهلي والزمالك المتبقية من الدورى تم تسكينها وتحديد الجدول بالكامل".

وأردف رئيس لجنة الحكام: "هناك لقطات في مباريات الأمس لـ عامر عامر حارس سيراميكا أمام الأهلي وأفشة أمام سيراميكا في نفس المباراة، واللعبتين لمسا أيدي أفشة وعامر لكن الصورة دائما ما تكون غير منصفة، وبالتالي كان الحكم أقرب للعبة واتخذ القرار الصائب".

واستطرد: "لعبة الهدف الملغي للأهلي أمس والتي ألغيت بداع لمس أفشة للكرة باليد، كنت أتمنى من المخرج أن يعيد الكرة لنهايتها للجمهور حتى تظهر كاملة، لا أعتقد أن الصورة التي ظهرت في التلفزيون هي التي قرر على أساسها أمين عمر إلغاء الهدف".

واختتم: "ما دام استدعى الـ VAR أمين عمر، فلقد استدعاه في وجود لقطة تستدعي اتخاذ قرار، وغير مسموح أن تطلب الأندية حكام أجانب".

واستعاد الأهلي صدارة الدوري المصري بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا برباعية دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ23 للمسابقة، وتصدر الأهلي الدوري بأفضلية المواجهات المباشرة على منافسه الزمالك، وبالتساوي بينهما في عدد النقاط، وذلك بعدما فاز الزمالك على غزل المحلة بثلاثية دون رد.