شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يفقد خدمات شديد قناوي أمام بيراميدز للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب أحمد شديد قناوي، نجم المصري، عن مباراة الفريق بالجولة الـ30 من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز في التاسعة مساء الخميس على استاد الإسكندرية، وذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري والمقاولون التي أقيمت مساء الأحد وانتهت بفوز المصري 1/3.

واستعاد المصرى البورسعيدى ذاكرة الانتصارات محققا فوزا ثمينا على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ29 للدورى.

تقدم محمد جريندو للمصرى في الدقيقة 22، وتعادل محمد حمدى للمقاولون في الدقيقة 36، وفى الشوط الثانى نجح أحمد رفعت في إحراز الهدف الثانى لأبناء المدينة الباسلة، واختتم عمر كمال عبد الواحد مهرجان الأهداف في الدقيقة 83 ليرتفع رصيد المصرى إلى 46 نقطة في المركز الثالث بالمسابقة، بينما تجمد رصيد أبناء الذئاب عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

كان طارق سامى حكم المباراة احتسب ضربة جزاء للمصرى في الدقيقة 20 بعد خطأ فادح لمحمود أبو السعود حارس المقاولون العرب استطاع من خلالها جريندو من الحصول على ركلة جزاء للفريق البورسعيدى تصدى لها أحمد رفعت الذى وضعها في يد حارس المقاولون لترتد وتجد جريندو الذى وضعها في المرمى الخالى من حارسه.