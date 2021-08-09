شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن الطوارئ في معسكر 48 ساعة استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دخل فريق الاتحاد السكندري في معسكر مغلق عصر الأحد، استعداد لمباراة الزمالك المقرر لها الثلاثاء على استاد الإسكندرية بالدورى.

وطلب حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد، من اللاعبين التركيز طول اللقاء وحتى اللحظات الأخيرة من المباراة، وأوضح أن الزمالك يخوض اللقاء من أجل الحصول على الدورى العام، لذلك سيحاول لاعبوه التمسك بنقاط المباراة وتحقيق الفوز.

حرص حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، على عقد جلسة مع لاعبى الفريق شهدت محاضرة فنية، وتمت خلالها متابعة جزء من مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، التى جمعت الفريقان، على استاد الإسكندرية، فى الجولة الـ28 بالدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة.

وجاءت الجلسة على هامش مران الاتحاد السكندري فى فرع النادي بسموحة، وشرح حسام حسن للاعبين أبرز نقاط القوة فى الفريق الأبيض، وعلى رأسها الاختراق من العمق والتحركات من أطراف الملعب خاصة من خلال تحركات الجناحين وشرح لهم الثغرات التى يمكن استغلالها فى دفاع الزمالك.

وشدد حسام حسن فى حديثه مع لاعبى الاتحاد على ضرورة استغلال الهجمات المرتدة وعدم إعطاء مسحات للاعبى الزمالك في الخط الأمامى ووسط الملعب.

وخضع لاعبو الاتحاد، لمسحة فيروس كورونا، من أجل الاطمئنان على حالة كافة اللاعبين قبل خوض مباراة الزمالك.