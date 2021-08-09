شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسي: الزمالك يفاوضني.. وتحديد مصيري نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز المعار إلى فريق طلائع الجيش، عن وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك لضمه، وقال: "رفضت الاحتفال أمام بيراميدز بعد تسجيلي للهدف تقديري للنادى".

وأضاف منسي فى تصريحات تليفزيونية: "لم يتحدث معي أحد من بيراميدز حتى الآن بشأن موقفي من العودة أو تجديد عقدي الذي ينتهي بعد موسم، حيث أحدد قرارى النهائى.

وانتهت مباراة طلائع الجيش وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1 - 1 في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يتعادل ناصر منسي لطلائع الجيش في الدقيقة 87، وألغى الحكم محمود ناجى ركلة جزاء لفريق طلائع الجيش، وذلك بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var" وسط اعتراضات شديدة من اللاعبين.