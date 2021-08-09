شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: نسعى لإنهاء الموسم بالمربع الذهبي.. ولم نحسم ملف الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن سعادته الكبيرة بفوز الفريق على المقاولون العرب مساء الأحد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري العام.

وقال حلبية، في تصريحات تليفزيونية: "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق بحجم المقاولون العرب ولديهم جهاز فني قدير بقيادة عماد النحاس، ونسعى إلى إنهاء الموسم بالمربع الذهبي، ومن ثم المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل".

واختتم حلبية: لم نتلق أي عروض رسمية حتى الآن لأي من لاعبينا، سواء كريم العراقي أو عمر كمال عبد الواحد أو غيرهم، كما لم نحسم ملف التعاقدات الجديدة حتى الآن، وسندعم الفريق بالمراكز التي يحتاجها الجهاز الفني للفريق فقط.

واستعاد المصرى البورسعيدى ذاكرة الانتصارات محققا فوزا ثمينا على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ29 للدورى.

تقدم محمد جريندو للمصرى في الدقيقة 22، وتعادل محمد حمدى للمقاولون في الدقيقة 36، وفى الشوط الثانى نجح أحمد رفعت في إحراز الهدف الثانى لأبناء المدينة الباسلة، واختتم عمر كمال عبد الواحد مهرجان الأهداف في الدقيقة 83 ليرتفع رصيد المصرى إلى 46 نقطة في المركز الثالث بالمسابقة، بينما تجمد رصيد أبناء الذئاب عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.