شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت: علي ماهر يثق في قدراتي والمصري في الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد رفعت، نجم المصري البورسعيدي، أنه يقدم مستويات كبيرة مع على ماهر، المدير الفني للفريق البورسعيدى، قائلا: "على ماهر يثق في قدراتي وأنا سعيد بهذه الثقة وأشكره على الثقة رغم إهداري ضربة جزاء، وأنا تعاملت معه من قبل وهذا التفاهم أثمر عن هذا الأداء".

وأضاف رفعت، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "الفترة الأخيرة كانت صعبة على الجميع، ملامح الدورى كانت وما زالت غامضة، محدش عارف الدورى هيكمل ولا مش هيكمل، لكن بنعمل اللى علينا وربنا يكرمنا".

وتابع نجم المصري البورسعيدي: "إحنا ماشيين في الطريق الصحيح، واستعدنا التوازن بعد سلسلة من النتائج غير المرضية، ونتمنى أن نحقق الهدف المنشود هذا الموسم".

واستعاد المصرى البورسعيدى ذاكرة الانتصارات، محققا فوزا ثمينا على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ29 للدورى.

تقدم محمد جريندو للمصرى في الدقيقة 22، وتعادل محمد حمدى للمقاولون في الدقيقة 36، وفى الشوط الثانى نجح أحمد رفعت في إحراز الهدف الثانى لأبناء المدينة الباسلة، واختتم عمر كمال عبد الواحد مهرجان الأهداف في الدقيقة 83 ليرتفع رصيد المصرى إلى 46 نقطة في المركز الثالث بالمسابقة، بينما تجمد رصيد أبناء الذئاب عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

كان طارق سامى حكم المباراة احتسب ضربة جزاء للمصرى في الدقيقة 20، بعد خطا فادح لمحمود أبو السعود حارس المقاولون العرب استطاع من خلالها جريندو من الحصول على ركلة جزاء للفريق البورسعيدى تصدى لها أحمد رفعت الذى وضعها في يد حارس المقاولون لترتد وتجد جريندو الذى وضعها في المرمى الخالى من حارسه.