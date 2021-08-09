شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: مباراة المحلة أعادت الثقة للفريق والأمور المالية تسير على ما يرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أن مباراة الأمس أمام المحلة طمأنت الجماهير على مستوى الزمالك، خاصة أنها جاءت بعد فترة توقف كبيرة، قائلا: "مباراة جيدة وكارتيرون أعاد الثقة لبعض اللاعبين الغائبين منذ فترة مثل محمود علاء".

وأضاف المندوه أحمد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "بالنسبة للأمور المالية نسير وفق خطة ونعمل في حالة من الصمت لحل المشاكل قبل تصعيدها، ويتم التوصل لحلول لبعض الأزمات بشكل تدريجي".

وتابع عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك: "بعض المشاكل يتم تناولها في وسائل الإعلام بشكل مغلوط ويثير الإحباط، لكن الحقيقة أن اللجنة تسير في طريقها وتسعى لحل جميع الأمور الشائكة".

في هذا السياق، قال محمود علاء، مدافع الزمالك، إنه لم يرفض إطلاقا مسألة تواجده على مقاعد بدلاء الفريق، بعدما شهدت الفترة الأخيرة دفع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بالثنائى محمود الونش ومحمد عبد الغنى بشكل أساسى لقيادة دفاع الفريق مع تواجد محمود علاء على مقاعد البدلاء.

ونشر محمود علاء تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصير"، ليبدأ بعض مشجعين الفريق بربطها بمسألة عدم مشاركته بشكل أساسى مع الفريق الأبيض ليرد مدافع الزمالك قائلا: "الكلام ليس له علاقه بالكره ولكن بحياتنا عموما وأكيد انت كمان عندك نفس المشاكل اليومية وأنا لم أعترض على جلوسي إطلاقا فنحن في مرحلة لا تقبل أي شيء ونسعى جميعا لتحقيق المطلوب وتفسيرك وتحليلك هو من وجهه نظرك انت .. أتمنى أكون وضحتلك الرؤية".