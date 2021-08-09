شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعالج أخطاء لاعبي الأهلي بمباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراتهم الأخيرة ضد سيراميكا ، من أجل تفادي الوقوع فيها خلال المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بدءا من مباراة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري.

وحذر موسيماني لاعبي الأهلي من آفة إهدار الفرص أمام المرمى، وطالبهم بضرورة التركيز والهدوء واستغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى، لاسيما وأن الفريق يلعب في فترة حرجة من عمر الدوري.

وحث موسيماني لاعبيه على ضرورة التركيز الشديد واللعب على حسم المباراة مؤخرا وعدم الانتظار للأمتار الأخيرة من عمر المباراة لحسمها وضرورة التزام كل لاعب بالأدوار المطلوبة منه داخل الملعب فيما يخص الشق الهجومي أو الدفاعي، وضرورة التعامل مع كل مباراة على حدة.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز في المباريات الست المتبقية من عمر الدوري، من أجل التمسك بحلم التتويج بلقب الدوري في الموسم الحالي للمرة السادسة على التوالي والـ43 في تاريخه، دون الالتفات لنتائج المنافس.

وأعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن عدم رضاه بأداء فريقه أمام سيراميكا، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدوري العام وانتهى بفوز الأهلي برباعية نظيفة، مؤكدا أنه مهم في كرة القدم أن توجد حلول، دائما كل مباراة تلعبها تضع علامة استفهام على فريقك، وكل المدربين الكبار يقومون بهذا مثل جوارديولا، محمد هاني لعب اليوم أفضل من اللقاء الماضي وهذا ما نحتاجه.

وأضاف: هناك أمور إيجابية كثيرة اليوم، سجلنا 4 أهداف، ولم نكن مضغوطين بعد 2/0، وأشركنا لاعبين آخرين، لكن مع ذلك مباراة سيراميكا ليست أفضل مبارياتنا، غير سعيد بالأداء ولكن سعيد بالنتيجة والأهم الآن هو النتيجة، أهدرنا فرصا كثيرة، وأنا غير سعيد بهذا.

واختتم: علي معلول هو الأول في تسديد ركلات الجزاء، وهناك أمور لا يتدخل فيها المدرب وتبقى بين اللاعبين، في احدى المرات ترك معلول تسديد ركلة جزاء لبدر بانون وسجل منها، وعندما يفضل اللاعب أن يتقدم زميله لتسديد ركلة جزاء أفضل من أن يتخانقا على من يلعبها.