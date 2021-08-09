شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإنتاج الحربي: في حاجات بتتحسب لأندية تانية وإحنا لا وسنقاتل للنهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد كشري، المدير الفني للإنتاج الحربي، إن وضع فريقه في الدوري غير جيد، بعد التعادل أمام أسوان بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى.

وأضاف كشري، في تصريحات تليفزيونية: "تعرضنا لخطأ غريب في الشوط الأول كلفنا هدف، وفي حاجات تحكيمية بتتحسب لأندية تانية وإحنا لا، لكن إحنا مش هنتكلم عن التحكيم وكمان ضغوطات الوضع الحالي اللي إحنا فيه في جدول الدوري بيزيد من توتر اللاعبين في المباريات".

وتابع كشري: "عملنا مباراة كبيرة لكن موقفنا من أول ما جيت الفريق وهو صعب، الفريق في الدور الأول حصد 10 نقاط فقط وفي الدور الثاني قدرت تكسب المصري وبيراميدز تعادل مع الفريق بصعوبة، واتحسنا كتير، هنقاتل لآخر لحظة رغم ان الفرص مش كبيرة زي باقي الفرق".

واختتم كشري تصريحاته: "اللاعبون بيحاولوا ولو كان شكلنا ظهر كده في الدور الأول كان الوضع هيبقى أفضل كتير، معايا لاعيبة مقاتلة، مفيش مباراة لعبناها السنة دي غير لو كنا الأفضل في الملعب، وهنقاتل لآخر لحظة".

تعادل أسوان مع الإنتاج الحربي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل للإنتاج الحربى مصطفى البدرى في الدقيقة 36 قبل أن يتعادل أشرف مجدى لأسوان في الدقيقة "45+2"، وبعدها تقدم أسوان عن طريق عمرو الحلواني في الدقيقة 67 ثم تعادل مامادو نديوكو نياس للإنتاج في الدقيقة 79، وأهدر الحلواني ركلة جزاء لفريق أسوان.