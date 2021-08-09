شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى يحدد موقف متولى من اللحاق بمباراة الأهلي أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود متولي مدافع الأهلي لفحص طبي على هامش مران الفريق الأحمر الاثنين في بداية التحضير لمواجهة فريقه ضد الإسماعيلي يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري، بعدما ابتعد اللاعب عن قائمة مباراة سيراميكا الأخيرة لإصابته بشد خفيف في العضلة الضامة.

ويحدد الفحص الطبي الذي سيخضع له متولي موقفه من اللحاق بمباراة الإسماعيلي أو استمراه غيابه عن قائمة فريقه، حيث سيحدد الفحص الطبي جاهزية اللاعب أو حاجته لأداء برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة في الضامة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن محمود متولي لاعب الأهلي اشتكى من إجهاد بسيط في العضلة الضامة، وسوف يخضع لفحص طبي قبل أول مران للفريق عقب مباراة سيراميكا في الدوري الممتاز للتأكد من جاهزيته.

وقال رئيس الجهاز الطبي إن حالة محمود متولي مطمئنة وشكواه من وجود آلام في العضلة الضامة ليست مزعجة، وحصل على راحة كإجراء احترازي.