ناصر منسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
أكد ناصر منسي مهاجم نادي بيراميدز المعار لفريق طلائع الجيش وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك لضمه.
وقال ناصر منسي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد "رفضت الاحتفال أمام بيراميدز بعد تسجيلي للهدف، احتراما للنادي الذي انتمي له حاليا".
وتابع "لم يتحدث معي أحد من بيراميدز حتى الآن بشأن موقفي من العودة أو تجديد عقدي الذي ينتهي بعد موسم".
وأتم"الزمالك يفاوض بالفعل وكيلي لضمي، وأترك الأمر لوكيلي للتفاوض معهم".
وسجل منسي هدفا، ليمنح طلائع الجيش التعادل أمام نظيره بيراميدز، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 29 بدوري we المصري.