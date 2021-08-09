وجيه أحمد: اخترنا حكام مباريات الأهلي والزمالك.. وغير مسموح طلب أجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه حدد أسماء الحكام لمباريات الأهلي والزمالك خلال الجولتين المقبلتين بالدوري.

وقال أحمد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس1:" لجنة الحكام استقرت على أسماء الحكام المقرر أن يتولوا إدارة مباريات الأهلي والزمالك بالجولات المقبلة في الدوري وتم وضع أسماء الحكام في جدول المباريات".

وأضاف:" وضعت أسماء حكام مباريات الأهلي والزمالك خلال الاسبوعين القادمين، وجهزت مجموعات لكل مباريات الأهلي والزمالك".

وأوضح، أنه غير مسموح للأندية بطلب حكام أجانب في مباريات الدوري، لافتا أن اتحاد الكرة ولجنة الحكام متمسكون بموقفهم بوجود حكام مصريين في المباريات.

وانتقل للحديث عن الحالة التحكيمية المثيرة للجدل خلال مواجهة الأهلي وسيراميكا، والتي قرر خلالها حكم اللقاء إلغاء هدف لمحمد شريف بداعي لمسة يد ضد زميله محمد مجدي أفشة.

وأضاف: كنت أتمنى أن يترك المخرج لعبة "أفشة" تعرض حتى نهايتها لتظهر إن كانت الكرة وصلت إلى صدره أم يده، رغم ان اللعبة لم تؤثر على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز الأهلي برباعية".

وتابع:" الصورة التي عرضت على الشاشة لم تكن واضحة، حكم الـ VAR كان لابد أن يستدعي حكم اللقاء على قرار يخالف قراره، لا يجب أن يشاهد كرة جدلية".

وأكمل:" عندما يذهب الحكم أمين عمر للفار ويرى الكرة ويؤكد أنها لمسة يدها فهو أكيد رأها لمسة يد، أنا أراها لمسة يد طالما الحكم ذهب لتقنية الفار".

وأوضح أن طاقم حكام الفيديو في لقاء الأهلي وسيراميكا لم يكن يملكون رخصة لاستخدام تقنية الـ VAR.

وأشار إلى أنه يتواصل مع اتحاد الكرة لحل تلك المشكلة مع الشركة الراعية خلال الفترة المقبلة وخضوع الحكام لدورات للحصول على الرخصة الخاصة بهذا الأمر.

وأتم:" بعض الألعاب تأخذ وقت طويل لإصدار القرار، والأهم هو الوصول لقرار صحيح ويجب أن تكون بقدر المستطاع قليلة حتى لا تؤثر على الجو العام".