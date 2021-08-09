مصدر لمصراوي يكشف موقف خماسي الأهلي من مواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر بالنادي الأهلي موقف خماسي الفريق طاهر محمد طاهر وصلاح محسن وبدر بانون ومحمود متولي ووليد سليمان من مواجهة الإسماعيلي المقبلة والتي تأتي ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من مسابقة دوري we المصري.

المصدر قال في تصريحات عبر "الخليج 365" مساء الأحد، إن طاهر سيخضع لفحص طبي غدًا الإثنين، قبل المران الرئيسي والمقرر إقامته على ملعب "مختار التتش".

وأشار المصدر، إلى أن طاهر حصل على راحة سلبية بهدف تخفيف الورم في إبهام القدم بعد تعرضه لكدمة شديدة في مباراة منتخب المصري ضد المنتخب الإسباني في أولمبياد طوكيو.

وأضاف المصدر، أن فرص تواجد طاهر في قائمة الأهلي قائمة قبل مواجهة الإسماعيلي والمقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل.

وعن حالة المغربي بدر بانون، أوضح المصدر، أن مدافع الأهلي سيخضع لمسحة أخرى في غضون 48 ساعة للتأكد من تحسن حالته خاصة أنه لا يعاني من أي أعراض حاليًا.

وكان بانون تعرض للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليغيب عن مواجهة سيراميكا كليوباترا الأخيرة والتي انتهت لصالح الأهلي بنتيجة (4-0).

وأكمل المصدر :"محمود متولي مدافع الفريق سوف يخضع لفحص طبي غدًا يحدد موقفه من دخول التدريبات الجماعية أيضًا بعد أن تغيب عن مباراة سيراميكا كليوباترا بسبب شكواه من إجهاد بسيط في العضلة الضامة".

وتابع :"صلاح محسن جاهز لمواجهة الإسماعيلي ولا يعاني من الإصابة ولكن تم منحه راحة سلبية ليتساوى مع زملائه العائدين من أولمبياد طوكيو".

واختتم المصدر، أن وليد سليمان صانع ألعاب الفريق سوف يبدأ المشاركة في التدريب الخفيف بالكرة بعد غدٍ الثلاثاء بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية سلامته تمامًا بعد خوضه برنامج تأهيلي طوال الفترة الماضية.