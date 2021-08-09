الامارات | دبا الحصن يدشن معسكره الداخلي استعداداً لموسم اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يدشن معسكره الداخلي استعداداً لموسم اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّن الفريق الأول لكرة اليد في نادي دبا الحصن، أول من أمس، معسكره الداخلي المغلق، المقام في فندق النادي لمدة أسبوعين، استعداداً للموسم الجديد، المقرر انطلاقته في الثالث من سبتمبر المقبل. ويطمح الفريق في معسكره المغلق، الذي يشتمل على تدريبات صباحية ومسائية تقام على صالة النادي، إلى بلوغ الجاهزية المطلوبة، قبل ضربة بداية دوري أقوياء اليد، أولى مسابقات مرحلة الرجال.

وحرص رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، إبراهيم الدرمكي، على متابعة التدريبات الأولى في المعسكر، قبل التوجه للقاء الكادر الفني والإداري واللاعبين، محفزاً إياهم على بذل مزيد من الجهد، وتحقيق الآمال المنشودة في المسابقات التي يخوضها الفريق الأول في موسم 2021-2022.

من جهته، أعرب مدرب الفريق، المصري محمد كشك، عن سعادته بالمعسكر المغلق، وقال في تصريحات صحافية: «إن دبا الحصن الذي يخوض موسمه الثاني تاريخياً في مسابقات كرة اليد، يطمح خلال تدريباته الحالية، إلى بذل قصارى الجهد، نحو بناء فريق متماسك، يتمكن من المنافسة، ويكون له اسم ومكانة مميزة في دوري كرة اليد الإماراتية».

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