الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - محلل

يخطط أحد أندية دوري الخليج العربي للاستعانة بمحلل رياضي بإحدى القنوات الرياضية، للتواجد مع الطاقم الإداري للفريق، والاستفادة من خبرات المحلل في مجال تحليل المباريات.

موعد

تخلف لاعب عن موعده المُتفق عليه مع مسؤولي أحد أندية دوري الخليج العربي للتوقيع على عقود انضمامه للفريق، إذ تهرب اللاعب عن الموعد وأغلق هاتفه، ما جعل إدارة النادي تشعر بالغضب إزاء هذا الموقف وتصرف النظر عن التعاقد معه.

صبحي

بات اللاعب الدولي المصري، رمضان صبحي، قريباً من اللعب في الدوري الإماراتي، إذ تلقى ناديه بيراميدز المصري عرضاً بشراء بطاقة اللاعب مقابل سبعة ملايين دولار، من أحد أندية العاصمة، وفق ما أكدته وسائل إعلام مصرية.

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