الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري المصري
إنبي - سموحة 21:00
الدوري الجزائري
اتحاد بلعباس - سريع غليزان 21:00
مولودية وهران - شبيبة سكيكدة 21:00
وفاق سطيف - اتحاد بسكرة 21:00
نصر حسين داي - النادي القسنطيني 21:00
اتحاد الجزائر - نادي بارادو 21:00
جمعية عين مليلة - جمعية أولمبي الشلف 21:00
شبيبة الساورة - شباب بلوزداد 21:00
مولودية الجزائر - برج بوعريريج 21:00
الدوري البرتغالي
جل فيسنتي - بوافيستا 23:15
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