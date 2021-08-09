اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

إنبي - سموحة 21:00

الدوري الجزائري

اتحاد بلعباس - سريع غليزان 21:00

مولودية وهران - شبيبة سكيكدة 21:00

وفاق سطيف - اتحاد بسكرة 21:00

نصر حسين داي - النادي القسنطيني 21:00

اتحاد الجزائر - نادي بارادو 21:00

جمعية عين مليلة - جمعية أولمبي الشلف 21:00

شبيبة الساورة - شباب بلوزداد 21:00

مولودية الجزائر - برج بوعريريج 21:00

الدوري البرتغالي

جل فيسنتي - بوافيستا 23:15

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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