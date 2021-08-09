الامارات | المنتخب العراقي يعسكر في إسبانيا استعداداً لتصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب العراقي يعسكر في إسبانيا استعداداً لتصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ المنتخب العراقي لكرة القدم اليوم أول تجمع تدريبي بقيادة مدربه الجديد الهولندي ديك ادفوكات في مدينة ملقة الإسبانية يستمر 10 أيام تحضيراً لخوض التصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال 2022.

وتعاقدت الهيئة المؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي في 31 يوليو الماضي مع ادفوكات لقيادة تدريبات منتخب أسود الرافدين بعقد يمتد لمدة عام وبكلفة مالية تصل إلى 1.3 مليون دولار تشمل مرتبات طاقمه المساعد المكون من ثلاثة مساعدين.

ويفتتح المنتخب العراقي مشواره في التصفيات الحاسمة بملاقاة مضيفه ونظيره الكوري الجنوي في الثاني من سبتمبر المقبل.

ووضعت قرعة الدور الحاسم من التصفيات العراق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وإيران ولبنان وسورية والإمارات.

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