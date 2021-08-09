الامارات | رأس الخيمة تستضيف «الكروس فيت» خلال نوفمبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة تستضيف «الكروس فيت» خلال نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد رأس الخيمة لاستضافة فعالية الكروس فيت على مدار يومين في نوفمبر المقبل في«جروف فيليج» وكورنيش القواسم في الإمارة، لتكون هذه الفعالية المميزة أحدث النشاطات الرياضية التي تضيفها رأس الخيمة إلى محفظتها الزاخرة بالنشاطات والمهرجانات الرياضية والترفيهية المتنوعة.

وقالت اللجنة المنظمة للفعالية في بيان أمس: «تماشياً مع التزامها بتقديم نشاطات مميزة في الهواء الطلق تحفل بالمغامرات والترفيه لزوارها، تستعد إمارة رأس الخيمة المعروفة بوجهاتها الطبيعية الخلابة لاستضافة هذه الفعالية المميزة على مدار يومي 12 و13 نوفمبر 2021، وتعتزم الاستمرار بتنظيمها سنوياً. وستتولى (راك للترفيه)، الشركة الفرعية التابعة لـ (راك للضيافة القابضة)، مهمة تنظيم فعالية الكروس فيت (مايهيم ديزيرت هيت) بالشراكة مع (مايهيم نيشن) الشركة العالمية الرائدة في رياضة (كروس فيت)، ليكون أول مهرجان (كروس فيت) تستضيفه الشركة خارج الولايات المتحدة الأميركية. وجاء اختيار إمارة رأس الخيمة لاستضافة هذه الفعالية بفضل مقوماتها الاستثنائية وخبراتها الواسعة في تنظيم الأحداث الرياضية الشهيرة عالمياً، علاوة على طبيعتها المتنوعة والخلابة التي ستنال استحسان المشاركين، وستوفر لهم مزيداً من التحديات».

وأضافت: «من المتوقع أن يستقطب مهرجان (مايهيم ديزيرت) في نسخته الأولى ما يصل إلى 160 مشاركاً من الرياضيين المحترفين والهواة، الذين سيخوضون تحديات محتدمة على مدار يومين بحضور الجماهير الشغوفة بمشاهدة هذه التجربة العالمية. كما سيتولى دان بيلي، الرياضي المخضرم في ألعاب (كروس فيت) بخبرة تناهز خمس سنوات مهام تقديم واستضافة الحدث، وسيتم تقسيم المشاركين المتنافسين لخوض سلسلة من التحديات عبر فئات وفقاً لوزن الجسم ومستوى اللياقة البدنية ودون أثقال».

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