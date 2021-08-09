ميسي يهنئ تركي آل الشيخ بعيد ميلاده..و«توتنهام يقتحم سباق التعاقد ويقدم عرضًا مغريًا»

الشارقة - اميمة ياسر - حرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق، على تهنئة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه بالسعودية بعيد ميلاده.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للنجم الأرجنتيني وهو يهنئه من خلاله بعيد ميلاده، متمنيا له حياة سعيد مع عائلته وأصدقائه.

ومن غير المعروف تاريخ تصوير الفيديو، الذي ظهر فيه ليونيل ميسي مبتسما برفقة صديق له.

وفي سياق متصل، رجحت تقارير صحفية أن نادي توتنهام الإنجليزي تقدم بعرض لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد إنفصال البرغوث عن نادي برشلونة الإسباني قبل إنطلاق الموسم الجديد بأيام قليلة.

وأكدت شبكة "ESPN" الأمريكية أن نادي توتنهام قدم عرضًا لضم ليونيل ميسي بعد إعلان رحيله بشكل رسمي عن نادي برشلونة.

أضافت الشبكة أن ليونيل ميسي تلقى عدة اتصالات من أندية مختلفة، كان من بينها توتنهام".

وأحرز ليو بقميص برشلونة 34 لقباً، بينها الدوري الاسباني 10 مرات، دوري أبطال اوروبا 4 مرات، كأس إسبانيا 7 مرات، أما على الصعيد الشخصي فتوج بالكرة الذهبية ست مرات.

في سياق متصل، رجحت تقارير صحفية بريطانية عن انتهاء نادي باريس سان جيرمان إلى التفاصيل الكاملة للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد انفصاله رسميا عن نادي برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقاً لصحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية فإن تفاصيل التعاقد مع ليونيل ميسي ستكون التعاقد لمدة عامين مع أحقية النادي في التمديد لموسم ثالث.

وأضافت الصحيفة أن نادي باريس سان جيرمان رصد راتبا سنويا قدره 25 مليون يورو خلال الموسمين، على أن يكون الموسم الثالث بنفس الراتب.

وأوضحت الصحيفة أن وكيل ميسي (خورخي ميسي) سيحصل على 25 مليون يورو في صفقة انتقال مجانية بدون رسوم لأي نادٍ.

وشددت الصحيفة على أن الراتب الذي سيحصل عليه ليونيل ميسي سيكون صافيا من الضرائب، وأن الإعلان الرسمي خلال 48 ساعة على الأكثر.

يذكر أن ميسي، رحل عن نادي برشلونة الإسباني، بعد انتهاء عقده مع النادي في 30 يونيو الماضي، ومن المنتظر أن يعلن اللاعب عن وجهته المقبلة، خلال الأيام القليلة القادمة.