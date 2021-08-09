شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد 8 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب الدوري المصري اليوم الأحد 8 / 8 / 2021 استمرار اشتعال المنافسة على تجنب الهبوط بعد تعادل الإنتاج الحربي وأسوان بهدفين لمثلهما، بينما ارتقى طلائع الجيش إلى المركز السابع بجدول الدورى بعد التعادل مع بيراميدز بهدفا لمثله.

واصل الأهلى تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 64 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في 7 لقاءات، وخسر مباراتين، بينما جاء الزمالك في المركز الثانى بذات الرصيد من النقاط، ولكن الأحمر يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة والأهداف بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في 7 لقاءات بينما خسر مباراتين.



ترتيب الدورى المصرى

أسوان 2 – 2 الإنتاج الحربى

تعادل أسوان مع الإنتاج الحربى بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل للإنتاج الحربى مصطفى البدرى في الدقيقة 36 قبل أن يتعادل أشرف مجدى لأسوان في الدقيقة "45+2"، وبعدها تقدم أسوان عن طريق عمرو الحلوانى في الدقيقة 67 ثم تعادل مامادو نديوكو نياس للإنتاج في الدقيقة 79، وأهدر الحلوانى ركلة جزاء لفريق أسوان.

طلائع الجيش 1 – 1 بيراميدز

انتهت مباراة طلائع الجيش وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1 -1 في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يتعادل ناصر منسي لطلائع الجيش في الدقيقة 87، وألغى الحكم محمود ناجى ركلة جزاء لفريق طلائع الجيش وذلك بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var" وسط اعتراضات شديدة من اللاعبين.

المصرى 3 – 1 المقاولون

استعاد المصرى البورسعيدى ذاكرة الانتصارات محققا فوزا ثمينا على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ29 للدورى.

تقدم محمد جريندو للمصرى في الدقيقة 22، وتعادل محمد حمدى للمقاولون في الدقيقة 36 ، وفى الشوط الثانى نجح أحمد رفعت في إحراز الهدف الثانى لأبناء المدينة الباسلة واختتم عمر كمال عبد الواحد مهرجان الأهداف في الدقيقة 83 ليرتفع رصيد المصرى إلى 46 نقطة في المركز الثالث بالمسابقة ، بينما تجمد رصيد أبناء الذئاب عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

الجونة 1 – 1 البنك الأهلى

تعادل فريقا الجونة والبنك الأهلى بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما باستاد خالد بشارة بالغردقة في الجولة التاسعة والعشرين ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 37 نقطة في المركز العاشر، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر.