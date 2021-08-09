شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضة لا تفوتك اليوم الأحد 11 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 8 / 8 / 2021 العديد من الأخبار المهمة على رأسها إقامة أربع مباريات فى الجولة الـ29 للدورى والتى حقق فيها المصرى الفوز على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما تعادل كل من طلائع الجيش وبيراميدز بهدف لمثله وهى نفس النتيجة التى انتهت بها مباراة الجونة والبنك الأهلى ، بينما انتهت مباراة أسوان والإنتاج الحربى بالتعادل بهدفين لمثليهما .

طلائع الجيش يخطف تعادلا مثيرا من بيراميدز بالدورى.. فيديو

انتهت مباراة طلائع الجيش وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1 -1 في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

المصري يقسو على المقاولون العرب بثلاثية جريندو ورفعت وعبد الواحد

نجح فريق المصرى البورسعيدى في تحقيق فوزا غاليا على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ29 للدورى.

تقدم محمد جريندو للمصرى في الدقيقة 22، وتعادل محمد حمدى للمقاولون في الدقيقة 36، وفى الشوط الثانى نجح أحمد رفعت في إحراز الهدف الثانى لأبناء المدينة الباسلة.

واختتم عمر كمال عبد الواحد مهرجان الأهداف في الدقيقة 83 ليرتفع رصيد المصرى إلى 46 نقطة في المركز الثالث بالمسابقة، بينما تجمد رصيد أبناء الذئاب عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

محمود علاء: لم أعترض لجلوسي على دكة الزمالك.. ونسعى جميعا لتحقيق الهدف

قال محمود علاء، مدافع الزمالك، إنه لم يرفض إطلاقا مسألة تواجده على مقاعد بدلاء الفريق، بعدما شهدت الفترة الأخيرة دفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك بالثنائى محمود الونش ومحمد عبد الغنى بشكل أساسى لقيادة دفاع الفريق مع تواجد محمود علاء على مقاعد البدلاء.

مران الإسماعيلي.. محاضرة إيهاب جلال وحضور على أبو جريشة استعدادًا الأهلى

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه اليوم في السابعة والنصف مساء علي الملعب الرئيسي باستاد الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الأهلي الأربعاء المقبل في الأسبوع 29 من بطولة الدوري العام

الجونة يتعادل مع البنك الأهلي 1/1 فى لقاء متكافئ

تعادل فريقا الجونة والبنك الأهلى بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما باستاد خالد بشارة بالغردقة في الجولة التاسعة والعشرين ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 37 نقطة في المركز العاشر، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

الإسماعيلي ينفي طلب حكام أجانب لمباراة الأهلي

نفي عماد سليمان، المشرف علي الفريق الاول للإسماعيلي، ما أثير فى بعض المواقع بطلب الإسماعيلي حكاما أجانب لمباراة الفريق أمام الأهلي مؤكدا أن هذا لم يحدث.

الإنتاج الحربى يتعادل 2 / 2 مع أسوان ويشعل صراع الهبوط

تعادل أسوان مع الإنتاج الحربى بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.