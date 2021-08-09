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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 8 / 8 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: فوز المصري على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف وتعادل بيراميدز مع طلائع الجيش والإنتاج الحربي مع أسوان والجونة مع البنك الأهلي.

انتهت مباراة طلائع الجيش وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1 -1 في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز. افتتح التسجيل لبيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يتعادل ناصر منسي لطلائع الجيش في الدقيقة 87، وألغى الحكم محمود ناجى ركلة جزاء لفريق طلائع الجيش وذلك بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var" وسط اعتراضات شديدة من اللاعبين. المصري يقسو على المقاولون العرب بثلاثية جريندو ورفعت وعبد الواحد نجح فريق المصرى البورسعيدى في تحقيق فوزا غاليا على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ29 للدورى. تقدم محمد جريندو للمصرى في الدقيقة 22، وتعادل محمد حمدى للمقاولون في الدقيقة 36، وفى الشوط الثانى نجح أحمد رفعت في إحراز الهدف الثانى لأبناء المدينة الباسلة. الأهلي يؤجل البت في مصير كريم نيدفيد لنهاية الموسم أجل مسئولو النادي الأهلي البت في مصير كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأحمر، سواء من البقاء في صفوف الأهلي أو رحيله لأحد الأندية الراغبة في الحصول على خدماته على سبيل الإعارة. ومن المقرر أن يناقش بيتسو موسيماني مع معاونيه موقف كريم نيدفيد من قيده في قائمة الفريق الأحمر للموسم المقبل أو خروجه للإعارة للحصول على فرصة أكبر في المشاركة مع الفريق الأحمر، في ظل ابتعاده لفترة طويلة عن المشاركة مع الأهلي وصعوبة حجز مكان أساسي في قائمة الأهلي في وجود كل من: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق ومحمود متولي. الأهلي يؤجل البت في مصير كريم نيدفيد لنهاية الموسم المصري يقسو على المقاولون العرب بثلاثية جريندو ورفعت وعبد الواحد

أشاد الاتحاد الدولي للفروسية بمشاركة منتخب مصر للفروسية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والذي نجح في تحقيق نتائج مميزة بعد النجاح في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بعد غياب 60 عاما لم تنجح الفروسية المصرية في التأهل لدورات الألعاب الأولمبية. ونشر الاتحاد الدولي للفروسية صورة للفارس محمد طاهر زيادة، أصغر المشاركين في منافسات الفروسية، والذي نجح في أول مشاركة أولمبية في التواجد في مركز متقدم مع أفضل الفرسان في العالم من هولندا وألمانيا وفرنسا وأمريكا والسويد وسويسرا، وكتب التقرير تحت عنوان الفروسية المصرية تقفز مرة أخرى لدائرة الضوء.

طلائع الجيش يخطف تعادلا مثيرا من بيراميدز بالدورىالاتحاد الدولي للفروسية يشيد بمشاركة مصر في طوكيو بعد غياب 60 عاما

تعادل فريقا الجونة والبنك الأهلى بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما باستاد خالد بشارة بالغردقة في الجولة التاسعة والعشرين ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 37 نقطة في المركز العاشر، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى في شوط جاءت أحداثه مملة وبطيئة، ولم تسنح أي كرة على مرمى الفريقين بسبب التحفظ الدفاعى للفريقين خوفا من تلقى أحدهما هدفا يربك الحسابات، في الوقت الذى مال فيه بعض اللاعبين للتسديد من خارج منطقة الجزاء وخاصة خط وسط الجونة إلا أن جميع الكرات جاءت بعيدة عن المرمى تماما. الإنتاج الحربى يتعادل 2 / 2 مع أسوان ويشعل صراع الهبوط تعادل أسوان مع الإنتاج الحربى بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. افتتح التسجيل للإنتاج الحربى مصطفى البدرى في الدقيقة 36 قبل أن يتعادل أشرف مجدى لأسوان في الدقيقة "45+2"، وبعدها تقدم أسوان عن طريق عمرو الحلوانى في الدقيقة 67، ثم تعادل مامادو نديوكو نياس للإنتاج في الدقيقة 79، وأهدر الحلوانى ركلة جزاء لفريق أسوان. الإنتاج الحربى يتعادل 2 / 2 مع أسوان ويشعل صراع الهبوط

الجونة يتعادل مع البنك الأهلي 1/1 فى لقاء متكافئ