شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: لم نطلب حكاما أجانب لمواجهة الأهلي.. وندعم الفريق بصفقات قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، عن حقيقة طلب حكام أجانب لمباراة الأهلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل على ملعب استاد الإسكندرية في الدوري المصري الممتاز، وكذلك إمكانية دعم الفريق بصفقات جديدة استعدادا للموسم المقبل.

وقال أبو جريشة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "لم نطلب حكاما أجانب لمباراة الأهلي.. لماذا نطلب؟ ولم نسمع عن هذا الخبر من الأساس".

وأضاف رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي: "الدراويش سيدعم الفريق بصفقات جديدة لكي لا نتعرض لمثل الذي حدث هذا الموسم، وحاليا نجري مفاوضات مع لاعبين، نريد أن نعود بالإسماعيلي إلى مكانه الطبيعي، نحتاج إلى الكل للوقوف بجوار النادي".

واختتم أبو جريشة: "أزمة نادي النجوم المتعلقة بمستحقات صفقة إبراهيم حسن لا بد لها من حل، الإسماعيلي يمر بضائقة ونريد من الجميع مساندة الدراويش، وحق نادي النجوم لن يضيع".