شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلبي وليمة عشاء بأحد المطاعم ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص فريق الزمالك على تلبية دعوة عزومة عشاء بأحد المطاعم ببرج العرب بالإسكندرية، حضرها كل أعضاء الفريق الأبيض من لاعبين وجهاز فني وإداري وطبي.

وكان في استقبال فريق الزمالك مزمار بلدي وراقصي التنورة ترحيبا بوصول الفريق الأبيض، وحرص عدد كبير من الجمهور على التقاط الصور مع نجوم الفريق شيكابالا وبن شرقى ومحمد أبو جبل وجنش وباقى اللاعبين.

وكان في استقبال فريق الزمالك مزمار بلدي وراقصي التنورة ترحيبا بوصول الفريق الأبيض.



الزمالك



الزمالك



الزمالك يلبى عزومة عشاء



الزمالك



زمالك

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على فريق المجد السكندرى، بهدفين دون رد، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما بملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب، فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبوجبل وأحمد زكى وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى وحازم إمام ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وسيد نيمار ويوسف أسامة ويوسف أوباما وحميد أحداد.

جاءت بداية المباراة هجومية من الزمالك وسجل حميد أحداد الهدف الأول للأبيض فى الدقيقة الرابعة، بعد متابعة من تسديدة من سيد نيمار بعدما ارتدت من حارس المرمى، وفى الدقيقة الحادية عشرة، أضاف سيد نيمار الهدف الثانى للزمالك من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وواصل الفريق الأبيض سيطرته على مجريات اللقاء، وشهدت الدقيقة 40 موقفا أخلاقيا من لاعبى الزمالك بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة للفريق وقام أوباما بتسديدها خارج المرمى بالاتفاق مع زملائه والجهاز الفنى، وتحديدا شيكابالا قائد الفريق، والذى أبلغ الحكم بأنها غير صحيحة، ولكنه أصر على احتسابها، لينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.