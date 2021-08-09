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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلبي وليمة عشاء بأحد المطاعم ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص فريق الزمالك على تلبية دعوة عزومة عشاء بأحد المطاعم ببرج العرب بالإسكندرية، حضرها كل أعضاء الفريق الأبيض من لاعبين وجهاز فني وإداري وطبي.
وكان في استقبال فريق الزمالك مزمار بلدي وراقصي التنورة ترحيبا بوصول الفريق الأبيض، وحرص عدد كبير من الجمهور على التقاط الصور مع نجوم الفريق شيكابالا وبن شرقى ومحمد أبو جبل وجنش وباقى اللاعبين.
وكان في استقبال فريق الزمالك مزمار بلدي وراقصي التنورة ترحيبا بوصول الفريق الأبيض.
الزمالك
الزمالك
الزمالك يلبى عزومة عشاء
الزمالك
زمالك
وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على فريق المجد السكندرى، بهدفين دون رد، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما بملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب، فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبوجبل وأحمد زكى وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى وحازم إمام ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وسيد نيمار ويوسف أسامة ويوسف أوباما وحميد أحداد.
جاءت بداية المباراة هجومية من الزمالك وسجل حميد أحداد الهدف الأول للأبيض فى الدقيقة الرابعة، بعد متابعة من تسديدة من سيد نيمار بعدما ارتدت من حارس المرمى، وفى الدقيقة الحادية عشرة، أضاف سيد نيمار الهدف الثانى للزمالك من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.
وواصل الفريق الأبيض سيطرته على مجريات اللقاء، وشهدت الدقيقة 40 موقفا أخلاقيا من لاعبى الزمالك بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة للفريق وقام أوباما بتسديدها خارج المرمى بالاتفاق مع زملائه والجهاز الفنى، وتحديدا شيكابالا قائد الفريق، والذى أبلغ الحكم بأنها غير صحيحة، ولكنه أصر على احتسابها، لينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.